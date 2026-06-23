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В Керчи горит ТЭЦ: половина Крыма осталась без света

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  • 23.06.2026, 10:42
  • 2,772
В Керчи горит ТЭЦ: половина Крыма осталась без света

После атаки дронов поднялся шлейф дыма длиной около 47 километров.

Сегодня, 23 июня, в Керчи после «прилетов» вспыхнул сильный пожар на ТЭЦ – половина Крыма осталась без света.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Что известно о пожаре

По предварительным данным, удар мог пришелся на ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи.

Мониторинговая группа сообщает, что пожар на теплоэлектроцентрали подтвержден. По имеющейся информации, произошло попадание в резервуар.

Также по данным спутниковой съемки зафиксирован шлейф дыма длиной около 47 километров.

Где отключили свет

Между тем оккупационные власти заявили об отключении электроэнергии из-за «технологических нарушений в электрических сетях».

Без света остались:

Евпатория;

Саки;

Красноперекопск;

Джанкой;

Красноперекопский район;

Сакский район;

Джанкойский район;

Красногвардейский район.

В компании «Крымэнерго» заявили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток.

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