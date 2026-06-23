В Керчи горит ТЭЦ: половина Крыма осталась без света

В Керчи горит ТЭЦ: половина Крыма осталась без света4
- 23.06.2026, 10:42
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После атаки дронов поднялся шлейф дыма длиной около 47 километров.
Сегодня, 23 июня, в Керчи после «прилетов» вспыхнул сильный пожар на ТЭЦ – половина Крыма осталась без света.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Что известно о пожаре
По предварительным данным, удар мог пришелся на ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи.
Мониторинговая группа сообщает, что пожар на теплоэлектроцентрали подтвержден. По имеющейся информации, произошло попадание в резервуар.
Также по данным спутниковой съемки зафиксирован шлейф дыма длиной около 47 километров.
Где отключили свет
Между тем оккупационные власти заявили об отключении электроэнергии из-за «технологических нарушений в электрических сетях».
Без света остались:
Евпатория;
Саки;
Красноперекопск;
Джанкой;
Красноперекопский район;
Сакский район;
Джанкойский район;
Красногвардейский район.
В компании «Крымэнерго» заявили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток.