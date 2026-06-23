Впереди у них – виселица Борислав Береза

23.06.2026, 11:19

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Борислав Береза

Только диаметр разный.

22 июня,

Ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили,

Что началась война.

Так начинается старая советская песня. И так началась война для моих предков, которые тогда жили в Киеве. Но мало кто помнит следующие строки этой песни. А они звучат так:

Война началась на рассвете,

Чтобы больше народу убить.

Спали родители, спали их дети,

Когда стали Киев бомбить.

Война пришла в Киев в 22-м году так же на рассвете, но уже не летом, а 24 февраля. Полноценная война. Не АТО, а настоящая война. С воздушной тревогой, взрывами, стрельбой, погибшими, ранеными и разрушениями. Она тоже началась на рассвете. Видимо, рашисты хотели того же, чего хотели и нацисты. И поэтому звучали и звучат воздушные тревоги днем, ночью и на рассвете. Но цель та же самая – добиться максимального числа жертв и деморализовать население.

Современные нацисты исповедуют те же самые принципы. У нацистов и рашистов много общего – от букв V и Z на рукавах оккупантов до желания окончательно решить еврейский и украинский вопросы. Но и закончат рашисты точно так же. Сегодня многие не верят в это или сомневаются. Это потому, что они плохо знают историю и ее принципы. И не знают, что история всегда идет по кругу. Только диаметр витков разный.

Поэтому я уверен, что мы победим рашизм, как когда-то победили нацизм. Да, не быстро, и да, я понимаю, что нам хочется, чтобы меньшим количеством жертв. Но у всего есть своя цена. И нам придется заплатить жизнями и разрушенными городами за победу над рашистами и эрзац-фюрером.

А сегодня мы вспоминаем историю и находим в ней немало аналогий с нашим временем. В России есть свой многоликий Геббельс и свой печальный Риббентроп, похожий на лошадь, был и свой Кейтель из Тувы, которого заменили на нового, свой Рудольф Гесс, отзывающийся на прозвище Димон, и даже свой Юлиус Штрейхер, который выглядит как смесь Соловьева, Киселева, Скабеевой, Пегова, Сладкова, Коца и еще каких-то поцев.

Рашисты ожидаемо и естественным образом многое переняли у своих предшественников, но те тоже в 1941 году не очень верили, что впереди у них виселица. И все же история неумолимо движется по проторенному пути, и в результате новый Рейх падет. Главное – всегда помнить цену, которую мы платим за нашу победу, и жить соответственно. А еще важно помнить не только о том, кто что делал, чтобы ускорить победу, но и о том, кто что не сделал для этого или делал то, что не приближало победу, но наполняло их кошелек.

В том, что мы победим, у меня нет сомнений. Нужны лишь время и усилия в этом направлении. Другого варианта нет.

Верьте в ВСУ, помогайте ВСУ, присоединяйтесь к ВСУ! Верьте в себя и приближайте Победу, каждый на своем месте!

Впереди тяжелые времена. Но и Победа впереди. И за нее стоит бороться!

Борислав Береза, «Фейсбук»

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