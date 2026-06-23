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«Коридор» в Крым трещит по швам

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  • 23.06.2026, 12:07
  • 2,324
«Коридор» в Крым трещит по швам

ГУР эффектно уничтожило технику россиян.

Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики, которые перевозили грузы через оккупированную часть Запорожской области в Крым.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Что произошло

Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной части Запорожской области. Под удар попали грузовики, доставлявшие грузы по так называемому сухопутному коридору в Крым.

На видео запечатлено уничтожение нескольких единиц вражеской техники.

Удары нанесли дроны подразделения ДАД - «Дальнобойные авиационные дроны».

Операция состоялась на Запорожском направлении.

В ГУР отметили, что уничтожение вражеских грузовиков нарушило работу логистического маршрута между оккупированной частью материковой Украины и Крымом.

Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт «Кавказ» и нефтяной терминал.

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