Почему Шон Коннери ушел из кино
- 23.06.2026, 11:33
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Актер объяснил это предельно жестко.
Последним фильмом в карьере актера Шона Коннери стал не новый триумф, а картина, после которой актер окончательно отвернулся от Голливуда. В 2003 году легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда снялся в фантастическом боевике «Лига выдающихся джентльменов», и именно эта работа стала для него точкой невозврата, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Коннери, сыгравший агента 007 в семи фильмах и работавший с Альфредом Хичкоком, Сидни Люметом и Джоном Хьюстоном, к тому моменту уже давно был недоволен тем, во что превращается киноиндустрия. Несмотря на коммерческий успех «Лиги выдающихся джентльменов», сам актер фильм откровенно не принял — и вскоре объявил об уходе из профессии.
Объяснил он это предельно жестко. Коннери сказал, что устал от «идиотов», имея в виду людей, принимающих решения в современном кино. По словам актера, разрыв между теми, кто действительно умеет снимать фильмы, и теми, кто запускает проекты в производство, стал слишком велик.
Для Коннери это было особенно болезненно, за десятилетия в кино он привык работать с режиссерами и командами совсем другого уровня. На этом фоне «Лига выдающихся джентльменов» стала для него не просто неудачным фильмом, а символом разочарования всей системой Голливуда начала 2000-х.
При этом сам Коннери всю жизнь пытался вырваться из тени Джеймса Бонда. Он не раз подчеркивал, что публика слишком часто сводит его карьеру к образу 007, забывая о «Неприкасаемых», «Имени розы», «Скале» и десятках других ролей. Более того, актёр однажды признавался, что всегда ненавидел «этого проклятого Джеймса Бонда».
И все же неудачный финальный фильм не перечеркнул его наследие. Шон Коннери вошел в историю как один из главных актеров своего поколения — а его уход после «Лиги выдающихся джентльменов» стал скорее горьким эпилогом большой карьеры, чем пятном на ней.