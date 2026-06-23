Почему Шон Коннери ушел из кино 23.06.2026, 11:33

2,122

Шон Коннери

Актер объяснил это предельно жестко.

Последним фильмом в карьере актера Шона Коннери стал не новый триумф, а картина, после которой актер окончательно отвернулся от Голливуда. В 2003 году легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда снялся в фантастическом боевике «Лига выдающихся джентльменов», и именно эта работа стала для него точкой невозврата, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Коннери, сыгравший агента 007 в семи фильмах и работавший с Альфредом Хичкоком, Сидни Люметом и Джоном Хьюстоном, к тому моменту уже давно был недоволен тем, во что превращается киноиндустрия. Несмотря на коммерческий успех «Лиги выдающихся джентльменов», сам актер фильм откровенно не принял — и вскоре объявил об уходе из профессии.

Объяснил он это предельно жестко. Коннери сказал, что устал от «идиотов», имея в виду людей, принимающих решения в современном кино. По словам актера, разрыв между теми, кто действительно умеет снимать фильмы, и теми, кто запускает проекты в производство, стал слишком велик.

Для Коннери это было особенно болезненно, за десятилетия в кино он привык работать с режиссерами и командами совсем другого уровня. На этом фоне «Лига выдающихся джентльменов» стала для него не просто неудачным фильмом, а символом разочарования всей системой Голливуда начала 2000-х.

При этом сам Коннери всю жизнь пытался вырваться из тени Джеймса Бонда. Он не раз подчеркивал, что публика слишком часто сводит его карьеру к образу 007, забывая о «Неприкасаемых», «Имени розы», «Скале» и десятках других ролей. Более того, актёр однажды признавался, что всегда ненавидел «этого проклятого Джеймса Бонда».

И все же неудачный финальный фильм не перечеркнул его наследие. Шон Коннери вошел в историю как один из главных актеров своего поколения — а его уход после «Лиги выдающихся джентльменов» стал скорее горьким эпилогом большой карьеры, чем пятном на ней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com