Универсалы уходят в историю

Универсалы уходят в историю3
- 23.06.2026, 12:10
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Натиск кроссоверов невозможно выдержать.
Автопроизводители все откровеннее признают, что эпоха универсалов стремительно катится к закату. После жестких заявлений Mercedes о том, что такие машины почти не интересуют покупателей в США и Китае, схожую оценку дал и Hyundai. В компании прямо говорят, что вкладываться в новые универсалы больше невыгодно, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Как заявил глава европейского подразделения Hyundai Ксавье Мартине, спрос на этот тип кузова слишком слаб, чтобы оправдать новые инвестиции. По его словам, производитель направляет деньги и инженерные ресурсы туда, где отдача выше, а сегодня это прежде всего городские внедорожники. Причина не только в вкусах покупателей, но и в банальной экономике — кроссоверы приносят автоконцернам заметно большую прибыль, чем универсалы.
Фактически Hyundai подтверждает общий тренд рынка. В США и Китае интерес к таким машинам почти исчез, а в Европе, где универсалы все еще держатся лучше, сегмент уже не выглядит точкой роста. Hyundai пока сохраняет в продаже i30 Estate на отдельных рынках, однако модели уже почти десять лет, и перспективы преемника выглядят туманно.
Полного исчезновения универсалов, впрочем, пока не предвидится. Европа все еще остается главным убежищем для этого класса. Здесь продаются Volkswagen Golf Variant, BMW 5 Series Touring, Skoda Octavia Combi и Peugeot 308 SW. Более того, Kia недавно вывела на европейский рынок новый K4 Sportswagon.
Но общий вектор уже очевиден — автокомпании все чаще делают ставку на кроссоверы, а универсалы постепенно превращаются из массового формата в нишевый выбор для преданных поклонников.