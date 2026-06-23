закрыть
23 июня 2026, вторник, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар в Беларуси заметно дорожает

  • 23.06.2026, 11:51
Доллар в Беларуси заметно дорожает

Американская валюта пошла в рост с самого утра.

Утром во вторник доллар на биржевых торгах в Беларуси прибавляет более двух копеек. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $62 890.

Доллар вырос на 2,40 копейки и стоит 2,8240 рубля.

Евро подорожал на 1,47 копейки и стоит 3,2220 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 2,81 копейки и стоит 3,7626 рубля.

Юань пока без сделок, десяток стоит 4,1239 рубля.

Вчера доллар подорожал на 1,08 копейки и стоил 2,8 рубля, евро подорожал на 1,09 копейки и стоил 3,2073 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,2 копейки и стоила 3,7907 рубля, а десяток юаней вырос на 1,61 копейки и стоил 4,1239 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук