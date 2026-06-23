Доллар в Беларуси заметно дорожает
- 23.06.2026, 11:51
Американская валюта пошла в рост с самого утра.
Утром во вторник доллар на биржевых торгах в Беларуси прибавляет более двух копеек. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $62 890.
Доллар вырос на 2,40 копейки и стоит 2,8240 рубля.
Евро подорожал на 1,47 копейки и стоит 3,2220 рубля.
Сотня российских рублей подешевела на 2,81 копейки и стоит 3,7626 рубля.
Юань пока без сделок, десяток стоит 4,1239 рубля.
Вчера доллар подорожал на 1,08 копейки и стоил 2,8 рубля, евро подорожал на 1,09 копейки и стоил 3,2073 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,2 копейки и стоила 3,7907 рубля, а десяток юаней вырос на 1,61 копейки и стоил 4,1239 рубля.