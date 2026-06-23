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Правительство Литвы ушло в отставку

  • 23.06.2026, 11:40
Правительство Литвы ушло в отставку

Новым премьером станет Миндаугас Синкевичюс.

Кабинет министров Литвы под руководством премьера Инги Ругинене сложил полномочия 23 июня из-за масштабного переформатирования правящей коалиции. Следующим премьер-министром страны, как ожидается, станет лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкевичюс. Ругинене заявила, что не считает свое увольнение «жертвой» ради партии — по ее словам, Синкевичюс должен был возглавить правительство еще в прошлом году.

Новую коалицию сформировали после решения Социал-демократической партии делегировать своего главу Миндаугаса Синкевичюса на должность премьера, о чем сообщило издание LRT. Синкевичюс заменит свою заместительницу Ингу Ругинене, занимавшую этот пост с 2025 года. Обновленная коалиция будет иметь 75 мандатов в 141-местном Сейме.

На последнем заседании кабинета Ругинене поблагодарила команду и заявила о завершении работы:

«Сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и вернуть полномочия правительства президенту Республики. [...] Решение принято.»

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