LRT: В Литве может смениться премьер-министр 15.06.2026, 14:00

Место Инге Ругинене займет мэр Йонавы.

Лидер литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс намерен возглавить правительство страны после завершения переговоров о формировании новой правящей коалиции. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, Синкявичюс уже проинформировал о своем решении ближайших соратников. В случае назначения ему придется оставить пост мэра Йонавы и переехать с семьей в Вильнюс.

Ожидается, что официально о готовности занять должность премьер-министра политик объявит на ближайшем заседании совета Социал-демократической партии. По данным источников, его кандидатура пользуется широкой поддержкой внутри партии.

Действующая глава правительства Инга Ругинене, как утверждает портал, хотела бы вернуться на пост министра социальной защиты и труда. Несколько недель назад Синкявичюс пообещал поддержать ее дальнейшие карьерные планы. Сейчас это ведомство возглавляет социал-демократка Юрате Зайлскене.

В начале июня социал-демократы решили вывести из правящей коалиции ультраправую партию «Заря Немана» и сформировать новое большинство вместе с Союзом демократов «Во имя Литвы».

В пятницу стало известно, что участники обновленной коалиции завершили подготовку коалиционного соглашения. Документ еще должны окончательно утвердить лидеры политических сил.

Разногласия внутри правящей коалиции накапливались на протяжении нескольких месяцев. Еще в январе Инге Ругинене пришлось заверять, что коалиция продолжает работу, пока ее участники не примут иного решения.

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