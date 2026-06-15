LRT: В Литве может смениться премьер-министр
- 15.06.2026, 14:00
Место Инге Ругинене займет мэр Йонавы.
Лидер литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс намерен возглавить правительство страны после завершения переговоров о формировании новой правящей коалиции. Об этом сообщает LRT.
По информации издания, Синкявичюс уже проинформировал о своем решении ближайших соратников. В случае назначения ему придется оставить пост мэра Йонавы и переехать с семьей в Вильнюс.
Ожидается, что официально о готовности занять должность премьер-министра политик объявит на ближайшем заседании совета Социал-демократической партии. По данным источников, его кандидатура пользуется широкой поддержкой внутри партии.
Действующая глава правительства Инга Ругинене, как утверждает портал, хотела бы вернуться на пост министра социальной защиты и труда. Несколько недель назад Синкявичюс пообещал поддержать ее дальнейшие карьерные планы. Сейчас это ведомство возглавляет социал-демократка Юрате Зайлскене.
В начале июня социал-демократы решили вывести из правящей коалиции ультраправую партию «Заря Немана» и сформировать новое большинство вместе с Союзом демократов «Во имя Литвы».
В пятницу стало известно, что участники обновленной коалиции завершили подготовку коалиционного соглашения. Документ еще должны окончательно утвердить лидеры политических сил.
Разногласия внутри правящей коалиции накапливались на протяжении нескольких месяцев. Еще в январе Инге Ругинене пришлось заверять, что коалиция продолжает работу, пока ее участники не примут иного решения.