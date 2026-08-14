Паллаич может просто уволить свою администрацию 5 Андрей Клименко

14.08.2026, 6:00

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У «великого императора Пу» — серьезные проблемы.

Угрожать Европе захватом коммерческих судов:

12 августа (в день 26-й годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск» — помните: «...она утонула»);

да еще и находясь на борту устаревшего флагмана — крейсера «Варяг», названного в честь самоутопившегося крейсера Российской империи в позорно проигранной японцам войне 1904 года;

да еще и младшего брата того самого крейсера «Москва», который сначала был «Русский военный корабль, иди на х...й...», а затем потоплен ВМС Украины;

да еще и того, который до 1996 года носил название «Красная Украина»...

Короче, Паллаич может просто уволить свою администрацию, а спичрайтеров — как когда-то пиратов — повесить на рее в пеньковом ошейнике.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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