Паллаич может просто уволить свою администрацию5
- Андрей Клименко
- 14.08.2026, 6:00
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У «великого императора Пу» — серьезные проблемы.
Угрожать Европе захватом коммерческих судов:
12 августа (в день 26-й годовщины гибели атомной подводной лодки «Курск» — помните: «...она утонула»);
да еще и находясь на борту устаревшего флагмана — крейсера «Варяг», названного в честь самоутопившегося крейсера Российской империи в позорно проигранной японцам войне 1904 года;
да еще и младшего брата того самого крейсера «Москва», который сначала был «Русский военный корабль, иди на х...й...», а затем потоплен ВМС Украины;
да еще и того, который до 1996 года носил название «Красная Украина»...
Короче, Паллаич может просто уволить свою администрацию, а спичрайтеров — как когда-то пиратов — повесить на рее в пеньковом ошейнике.
Андрей Клименко, «Фейсбук»