Новая фаза 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

14.08.2026, 6:30

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Япония готова ответить России.

Геополитическая напряженность в регионе Восточной Азии достигла очередного пика, поскольку Путин совершил демонстративную поездку на остров Итуруп, который в Токио именуют «Эторофу» и официально считают неотъемлемой частью национального суверенитета. Впервые за 26 лет пребывания у власти высшее руководство России лично посетило южную часть Курильской гряды!

Главой японского правительства Санаэ Такаити было сделано официальное заявление, в котором подчеркивается, что подобные действия нарушают исторические и юридические права страны.

В ответ на приезд главы РФ Токио незамедлительно вызвал дипломатического представителя России Николая Ноздрева, чтобы вручить ему ноту решительного протеста. По мнению аналитиков японских печатных изданий, происходящее знаменует отход Москвы от попыток вести конструктивный диалог, поскольку руководство Кремля сознательно выбрало путь эскалации.

Выступая перед журналистами, глава правительства Санаэ Такаити указала на то, что демонстративные визиты высших должностных лиц России на Южные Курилы наносят урон чувствам японцев и делают практически невозможным восстановление двусторонних отношений в средней и долгосрочной перспективе.

Японское руководство постоянно напоминает о событиях 1945 года, когда советские войска заняли 4 южных острова архипелага, в результате чего 17000 жителей оказались вынуждены покинуть родные земли. В Токио неизменно подчеркивают, что данные территории принадлежат Японии как с исторической точки зрения, так и на основании норм международного права.

Подобная риторика свидетельствует о глубочайшем кризисе доверия, который усугубился после введения санкций со стороны Токио в 2022 году.

Японские обозреватели обращают внимание на то, что время для проведения поездки было выбрано не случайно, так как в последние месяцы дипломатический контакт между государствами оказался заблокирован.

Эксперты отмечают, что Москва стремится продемонстрировать бескомпромиссность собственной позиции на фоне сближения Токио с блоком НАТО и расширения совместных военных учений с Соединенными Штатами. Японские аналитики расценивают демонстрацию присутствия РФ на острове как инструмент давления, призванный наказать кабинет Санаэ Такаити за поддержку Украины и присоединение к финансовым ограничениям Запада.

Многие авторитетные эксперты в Токио сходятся во мнении, что демонстративная поездка на остров Итуруп закрывает окно возможностей для подписания мирного договора, который отсутствует уже на протяжении 80 лет после завершения Второй мировой войны.

Попытка Кремля надавить на чувствительные точки японского общества привела к обратному эффекту, укрепив консенсус относительно необходимости противодействия внешней угрозе и дальнейшего углубления альянса с западными партнерами.

Токио теперь вынужден строить долгосрочную внешнеполитическую концепцию с учетом того, что северный сосед полностью отказался от поиска компромиссов и предпочел использовать спорные территории в качестве инструмента политического шантажа. Решительный протест Санаэ Такаити показывает, что Япония не намерена игнорировать такие действия, следовательно, дипломатическое противостояние между государствами вступает в новую фазу.

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