В России дефицит топлива охватывает и Сибирь 23.06.2026, 11:08

За сутки уже шесть регионов объявили о лимитах.

Губернатор Новосибирской области России Андрей Травников заявил о введении ограничений на отпуск топлива на автозаправочных станциях региона.

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечают «Сибирь.Реалии», за прошедшие сутки продажу топлива ограничили также в Воронежской, Иркутской, Омской и Саратовской областях и Краснодарском крае.

Глава Владимирской области РФ Александр Андреев вечером 22 июня призвал жителей сократить поездки на автомобилях и покупать топливо только в случае необходимости. Он заявил, что в конце прошлой недели только «отдельные компании» испытывали «проблемы с логистикой», но из-за «ажиотажного спроса», как утверждает он, «даже на АЗС, где поставки топлива проходили по плану, появились очереди, начался рост цен».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал сформировать «неприкосновенный запас топлива» на фоне дефицита.

Топливный кризис в регионах России и аннексированном Крыму возник на фоне атак украинской армии на российские нефтяные объекты. По данным Reuters, из-за ударов ВСУ была остановлена или приостановлена работа крупных НПЗ в центральной части России, в результате к середине июня РФ потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем в июне 2025 года.

Внутреннее потребление бензина в пик летнего сезона в России оценивается минимум в 110 тысяс тонн в день. Сейчас, как утверждает агентство со ссылкой на источники в отрасли, объем производства упал примерно до 90 тысяч тонн в день.

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