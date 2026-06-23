На Нарочи заметили бирюзовую воду с разводами 23.06.2026, 11:15

В чем дело?

Пользователь TikTok показал в своем недавнем видео воду озера Нарочь с разводами на поверхности. На ролик отреагировало местное госиздание, пишет «Зеркало».

Ролик с бирюзовой водой набрал тысячу лайков и несколько десятков комментариев. Люди делились рассуждениями о том, что это цветут водоросли, рассказывали, что в других местах озера вода чистая, некоторые отмечали, что она все еще достаточно холодная.

«Нарачанская зара» обратилась к специалистам. По их словам, речь идет о природном явлении, которое зависит от температуры воды, видового состава водорослей и особенностей берега.

Цветение наблюдается не по всему водоему, а в отдельных прибрежных зонах.

«Это в районах пирсов, там, где были какие-то гидротехнические сооружения и был нарушен естественный ток воды либо проводились какие-то работы. Наши коллеги, которые занимаются дистанционным зондированием, сказали, что, по их данным, центр озера Нарочь не цветет. То есть все происходит именно у берега», — рассказала начальница Нарочанской биологической станции имени Г. Г. Винберга Юлия Верес.

Цветение водорослей можно заметить и на других водоемах района.

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