«В Дубне еще много до ужаса интересного» 1 Алексей Копытько

23.06.2026, 10:31

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Алексей Копытько

Украина бьет по ядру российского ВПК.

Воронеж. Дубна.

Дабы иметь ориентиры при восприятии новостей.

1. Воздушные Силы Украины в рамках совместной операции с другими структурами Сил обороны Украины нанесли ракетный удар по одному из военных заводов в Воронеже, где производится электроника для ОТКР «Искандер» (КР «Искандер-К»), ракет Х-101 и ЗРПК «Панцирь С-1». Попадание жирное. Стоит уточнить пару моментов.

В сети началась путаница с названиями предприятий – звучали «ВЗПП-Микрон» и «ВЗПП-С». Что неудивительно, ибо по сути – это сообщающиеся сосуды, проходная которых выглядит так, как на картинке 1.

«Воронежский завод полупроводниковых приборов – Микрон» является частью корпорации «Элемент» (более 30 высокотехнологичных предприятий), которая до недавнего времени была аффилирована с АФК «Система», но в 2026 году долю «Системы» выкупил «Сбербанк». Список предприятий – впечатляющий, в орбите - известные с советских времен площадки в Зеленограде (воронежский «Микрон» - дочка зеленоградского), Новосибирске, Томске, Казани и т.д.

Нюанс в том, что в 2024 г. данная группа показала чистую прибыль 8,3 млрд руб. Но уже в 2025 г. – чистый убыток 2 млрд. руб. Одна из причин: на 29% сократилась выручка в ключевом секторе – электронной компонентной базе. Что связано с провисанием гражданской промышленности.

«ВЗПП-Микрон» - это одна из главных «кремниевых фабрик» в корпорации «Элемент» (и России в целом). Завод как раз специализируется на ЭКБ для микроэлектроники и силовой электроники, делает кремниевые пластины. В т.ч. – незаконно импортируя часть необходимого с Тайваня. За что оказался под санкциями.

Однако в 2025 г. корпорация «Элемент» на фоне общего спада показала рост в секторе точного машиностроения (на 122%) и электронных блоков и модулей (на 33%). В этом сегменте сидит ВПК.

Сосед «Микрона» - «Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка» (формально отпочковался в 2002 г.) как раз и занимается производством «блоков и модулей» для армии.

С августа 2022 г. этот завод под санкциями США (также под украинскими, австралийскими, японскими…). Именно сюда и прилетело. Т.е., Украина ввела кинетические санкции против известных миру злодеев.

Посмотрите на картинку 2. Заявления о том, что «завод разрушен» неверны. Как и любой оборонный завод – это большой комплекс. Разрушено одно из зданий. Насколько это болезненно – мы узнаем со временем. Но то, что ущерб значительный – однозначно. Операция суперуспешная...

Кстати: карта пожаров NASA показывает тепловую аномалию не там, где она на самом деле, а чуть в стороне. Это к тому, что надо спокойно относиться к некоторой погрешности, проверять, а не подозревать везде фейки…

В целом мы привыкли воспринимать Воронеж как город-мем, который принято бомбить в любой непонятной ситуации. На самом деле Воронеж – это город-миллионник, хоть и поменьше Харькова в лучшие годы, такой как Днепр или Одесса. В Воронеже сконцентрирован эпический научно-технический и производственный потенциал, начиная от авиации и заканчивая всякой электроникой. Туда еще летать и летать…

2. Центр космической связи «Дубна» начал возводиться в 1974 г., формально - для обслуживания Олимпиады-1980 в Москве. Является структурой Федерального государственного унитарного предприятие «Космическая связь» (ГП КС).

На «Дубну» замыкаются десятки наземных площадок, обслуживающих российскую орбитальную группировку связи, в т.ч. – обеспечивающую телерадиовещание. Это один из 6 подобных телепортов в России.

Посмотрите на картинку. Гореть там особо нечему, поэтому пожар будет не очень наглядным. Всякий подобный центр обладает многоуровневой системой резервирования. Поломать там все с одного раза – крайне сложно. Но обозначить тенденцию – крайне полезно.

Ибо космос, наравне с АЭС – главная великодержавная экспортная позиция России для незападных стран. Даже если вынести за скобки обслуживание войны, утрата объектов типа ЦКС «Дубна» – это стратегические риски в отношениях с немногими партнерами, типа Алжира и Ирана…

И, да, в Дубне еще много до ужаса интересного.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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