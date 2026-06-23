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«Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть»

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  • 23.06.2026, 10:59
  • 2,106
«Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть»
иллюстративное фото

В Беларуси родители отказались от сына-подростка.

В Беларуси родители отказались от 16-летнего сына из-за его хамства. Подробности рассказала газета «Добрушскi край».

Нестандартное дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних в Добруше. Фигурантом разбирательства стала семья из одной из деревень района. Супруги пожаловались, что не могут найти общий язык со своим 16-летним сыном. Они рассказали, что после поступления в колледж подросток стал хамить родителям и вступать с ними в стычки. В колледже сообщили, что молодой человек действительно неуважительно отзывается о своих отце и матери. Но и они сами не взаимодействуют со специалистами учебного заведения, не являются на собрания. А ранее их сын был признан находящимся в социально опасном положении.

Причину неприязненных отношений сына к родителям при разговорах выяснить не удалось. Но родители заявили, что хотят официально отказаться от своего ребенка.

- Мать сказала, что они готовы платить государству за содержание сына, лишь бы больше не терпеть унижения от него, - говорится в статье.

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