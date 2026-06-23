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Форвард сборной Норвегии назвал страну, которая выиграет ЧМ-2026

  • 23.06.2026, 11:03
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Форвард сборной Норвегии назвал страну, которая выиграет ЧМ-2026
Эрлинг Холанд
Фото: Getty Images

Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче с Сенегалом.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы над Сенегалом (3:2) в матче второго тура чемпионата мира и прокомментировал празднование триумфа с фанатами.

Болельщики норвежской команды после матча формируют контуры лодки, а затем гребут в такт барабану, и уже прославились своими празднованиями на мундиале.

«Я увидел это в интернете, оно мгновенно стало вирусным», – сказал Холанд. «Мартин Эдегор спросил меня перед игрой: «Как думаешь, нам стоит присоединиться?» Я ответил: «Если мы выиграем, давай сделаем, почему бы и нет?»

Отвечая на вопрос о шансах своей команды в матче третьего тура против Франции, форвард сказал: «Мне сейчас уже все равно на эту игру. Мы прошли дальше.

Сборная Франции, вероятно, победит нас, а потом они выиграют весь турнир».

Холанд забивал в каждом официальном матче за сборную Норвегии, начиная с октября 2024 года. Норвежец прокомментировал свою невероятную серию: 24 мяча за 12 последних игр:

«Мне это очень нравится. Я получаю удовольствие от игры за сборную Норвегии с момента своего дебюта в 2019 году».

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