Ультиматум Зеленского: что ждет Лукашенко 1 23.06.2026, 10:21

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Владимир Зеленский

Три сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свой ультиматум Лукашенко и заявил, что белорусский диктатор должен снять ретрансляторы для российских дронов, иначе это сделают сами украинцы.

Как могут развиваться события после истечения срока ультиматума Зеленского?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, главое Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— По-разному могут развиваться события. Ультиматум может повиснуть в воздухе. То есть все может обойтись такой риторической эскалацией.

Вот почему я говорю, что это ошибка именно сама форма ультиматума со сроком. Здесь Зеленский повторяет Трампа. И мы видим уже на примере Трампа — в большинстве случаев именно ультиматумы не работают. Предупреждение — да, давление — да, это может сработать, но без ультиматума. Сама форма, на мой взгляд, была не очень оптимальной в данном случае.

Но мне кажется, что, скорее всего, Зеленский намеренно пошел на это, чтобы ускорить развитие событий. Подтолкнуть разные стороны к переговорам по этому вопросу. Поэтому зависание — возможный вариант.

Да, это не самый лучший вариант для Зеленского, потому что ему будут напоминать об этом. Другой вариант, про который я уже сказал, это начало переговоров в закрытом режиме. Зеленский может сказать, что есть реакция, начались переговоры по этому вопросу. Без детализации, без конкретизации. Переговоры в закрытом режиме, как это часто бывает, либо консультации по этому вопросу. Переговоры могут и затянуться. Это самый оптимальный вариант дальнейшего развития событий.

Третий вариант — если со стороны режима Лукашенко будет какая-то жесткая реакция, отказ от обсуждения этой темы, агрессивная риторика. Тогда, может быть, например, такой сценарий, как атака этих дронов условными белорусскими партизанами.

Нечто подобное уже было, причем не один раз. То есть Украина к этому не причастна. Мол, «»да, мы поставили такой ультиматум, но вот нашлись друзья Украины на территории Беларуси, которые решили эту проблему, но Украина не берёт на себя ответственность за то, что вот эти ретрансляторы прекратили свою работу». Это тоже один из вариантов решения проблемы. Конечно, тут есть свои риски, но все-таки в данном случае минимальные. Украина формально не будет причастна к такого рода инциденту.

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