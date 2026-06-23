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Российский фондовый рынок в панике

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  • Телеграм-канал «Призрак экономики»
  • 23.06.2026, 10:22
  • 2,748
Российский фондовый рынок в панике

Зюганов вдруг стал для него ньюсмейкером.

Главный коммунист России на предвыборном съезде партии:

«КПРФ предлагает Бюджет Развития. Минимум 30 триллионов рублей дополнительно мы изыщем без промедления.

В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона – предприятий. В сумме – 130 триллионов. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!»

Конечно, всем понятно, что это традиционная риторика коммунистов. Как и призывы к национализации и замораживанию цен. Новостей в общем-то нет. Но почему-то на этот раз слова Зюганова вызвали панику распродаж на российском фондовом рынке. Индекс МБ упал на 4,5%.

Почему? Ведь на рынке торгуют вполне циничные и квалифицированные финансисты, они прекрасно понимают, что конфискация сбережений — это лишение банков пассивов, источников денег, и это немедленно приведет к коллапсу всю банковскую систему страны, к обвалу всего кредитования. Это технически безумно. Есть способы намного проще без разрушения банковской системы: например, занять эти деньги у банков через госзаймы. Финансисты уже много раз слышали такие же или похожие слова в исполнении Зюганова и привыкли пропускать их мимо ушей, на уровне информационного шума. Но не в этот раз.

В этот раз они нервничают. Они видят тупик российской экономики — отсутствие роста, скрытую инфляцию, провал бюджета, рост военных расходов и не понимают, как власти собираются выходить из этой ситуации. Недавний #ПМЭФ2026 не вселил в бизнес никаких надежд. А когда нет ясности — любые, самые безумные слухи начинают набирать силу. Трейдеры и инвесторы вдруг на минуту поверили, что слова Зюганова — не просто его слова, а очередной «вброс» Кремля, чтобы посмотреть, как отреагирует на идею конфискации сбережений бизнес и общественность.

Что ж, бизнес отреагировал избавлением от акций. Реакция людей (набег на банки и рост доли наличных сбережений вместо банковских вкладов) еще впереди. Поняли ли кремлевские этот сигнал? Или, наоборот, посчитали, что реакция слабая, и можно продолжать думать в этом направлении? Да кто их там разберет…

Телеграм-канал «Призрак экономики»

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