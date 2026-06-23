Патовая ситуация 3 Владимир Пастухов

23.06.2026, 10:05

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Владимир Пастухов

И там, и там цугцванг.

Особенно меня забавляют комментарии с пометкой «срочно»: «Совершенно неожиданно центральной темой переговоров между Ираном и США в Швейцарии стал Ливан». Вот уж действительно все строго по Черномырдину: никогда такого не было, и вот опять…

Ирония истории состоит в том, что два судьбоносных для мира переговорных процесса – о войне в Украине и о войне на Ближнем Востоке – зашли в один и тот же тупик. Россия требует от Трампа, чтобы он разобрался с Украиной и заставил Зеленского уйти из Донбасса, а Иран требует от Трампа, чтобы он разобрался с Израилем и заставил Нетаньяху уйти из Ливана. И вроде уже не все должны Америке, как планировалось, а Америка всем что-то должна: кому-то – «Дух Анкориджа», а кому-то – «Дух Версаля».

Но и у России с Ираном все тоже «не слава Богу». У России есть ядерная бомба, но она не может ее применить, потому что боится, что Китай в ответ перекроет экспорт нефти по «дороге жизни» Путина из Сибири в Поднебесную. У Ирана есть Ормузский пролив, но он не может закрыть его изнутри для других, потому что Трамп остановил его собственный экспорт нефти, перекрыв этот пролив снаружи. И там, и там цугцванг.

Самому Трампу так же безразлична судьба огрызка Донбасса, который требует отдать Москва, как и судьба буферной зоны в Ливане, которую требует отдать Тегеран. Но и Зеленский, и Нетаньяху отказываются идти на уступки в переговорах, стороной которых они не являются. Правда, есть существенное различие: Зеленский по ходу пьесы нашел для себя Европу, а Нетаньяху ее потерял. Поэтому парадоксальным образом Израиль сейчас более уязвим, чем Украина, – на него легче надавить из Вашингтона.

В то же время Москву и Тегеран объединяет то, что они категорически против любых прямых переговоров с Украиной и Израилем соответственно. Кремль отказывается признавать легитимность Зеленского и право Украины на существование в качестве субъекта международного права. Иран вообще никогда и не признавал такого права за Израилем. Видимо, это и есть та самая колея, которая завела весь процесс в тупик.

Причины лежат на поверхности. Украина является главным препятствием для доминирования России в Восточной Европе, а Израиль – для доминирования Ирана на Ближнем Востоке. Ни того, ни другого Трамп не может допустить, поэтому он не может просто «кинуть» Украину и Израиль в прямом и переносном смысле этого слова, а вынужден продолжать бесконечный политический эксперимент по скрещиванию ежа и ужа, вытягивая обе стороны на уступки там, где практически уступки невозможны. Получается пока так себе.

К сожалению, тема Ливана, как и тема Донбасса, – это не досадный прыщ в неудобном месте, который, поморщившись, можно удалить с помощью небольшой пластической операции, а настоящая дипломатическая меланома, которую нельзя просто «отрезать и забыть».

Сам факт, что в двух столь разных по своей природе конфликтах сформировался такой парадоксальный политический параллелизм, говорит о системном характере заболевания. Но если задаться вопросом – а что именно объединяет эти конфликты в систему? – то неизбежным ответом будет: крах американской мечты о том, что США могут быть great again.

Ситуация стала патовой тогда, когда выяснилось, что Америка больше не готова по-настоящему воевать. Опухоли не лечат с помощью знахаря заговорами. Будь Америка по-настоящему great again, никто бы не рискнул наклонять ее на то, чтобы она наклоняла свои прокси. Но сегодня, когда только ребенку неизвестно, что «Трамп всегда сдает назад», никто гнуться под него не будет.

Увы, но никто не верит сегодня, что Трамп способен на что-то большее, чем посылать всех в «X». А репутация дороже денег, потому что в политике восприятие – все, реальность – ничто. Чтобы что-то изменилось, Трампу надо заставить окружающих поверить, что он способен на большее. Единственная ассоциация, которая приходит мне в голову в этой связи, – это ключевой слоган из культового фильма Гая Риччи «Джентльмены»: «Чтобы стать царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем».

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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