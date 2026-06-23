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Стало известно, какие еще загадки скрывает человеческое тело

  • 23.06.2026, 10:32
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Стало известно, какие еще загадки скрывает человеческое тело

Чем внимательнее смотрит наука, тем больше неизведанного обнаруживает внутри нас.

Несмотря на столетия вскрытий, микроскопии и томографии, анатомия человека до сих пор преподносит сюрпризы. Ученые все еще находят в теле новые структуры, открывают неизвестные сосуды и пересматривают то, что считалось устоявшимися фактами. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ощущение, что тело «уже все изучено», возникло не случайно. В 1543 году анатом Андреас Везалий опубликовал первый атлас на основе прямых вскрытий, опровергнув многие ошибки древних. В XIX веке «Анатомия Грея» закрепила образ исчерпанной карты. Но авторы напоминают: ранние анатомы работали при плохом освещении, с телами из бедных слоев населения, без учёта возраста, пола и происхождения доноров. «Стандартное» тело, которое они описали, было весьма узкой выборкой.

Современные исследования показывают: вариативность строения тела — правило, а не исключение. Кровеносные сосуды могут идти другими путями, мышцы — отсутствовать или дублироваться, узоры извилин мозга у каждого человека уникальны. Небольшие различия в суставах влияют на риск артрита, варианты строения сосудов — на вероятность инсульта.

За последние годы были переосмыслены лимфатические сосуды вокруг мозга, заново описаны связки колена, а в ряде органов выявлены ранее не упоминавшиеся структуры. В почках обнаружили скрытую резервную систему, о которой в учебниках не было ни слова.

Профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир предупреждает: анатомические атласы — удобная модель для обучения, а не точная карта реального тела. Чем внимательнее смотрит наука, тем больше неизведанного обнаруживает внутри нас.

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