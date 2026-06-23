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Стрелков завуалированно призвал к свержению Путина

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  • 23.06.2026, 9:24
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Стрелков завуалированно призвал к свержению Путина
Игорь Стрелков

Иначе РФ ждут капитуляция и позорный проигрыш.

Российский военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков заговорил о скором поражении РФ в войне. Он предупредил россиян, что впереди — военное поражение. Об этом сообщает Dialog.UA.

Комментируя «стратегические» удары Сил обороны Украины по военным и промышленным объектам в России, а также изоляцию оккупированного Крыма от РФ, Стрелков пришел к выводу, что армия не в состоянии «предотвратить эти удары или успешно их отразить».

Он в очередной раз потребовал «воевать в полную силу», иначе Россию ждет военное поражение. «Если мы будем продолжать в том же духе, мы войну проиграем. Никакого компромисса не будет, будут позорный проигрыш и капитуляция через некоторое время, которому будут предшествовать военные поражения на фронте», — написал Z-патриот.

Он уточнил, что под войной «в полную силу» подразумевает приход к власти в РФ «принципиально новых людей». Фактически, он призвал к свержению режима Владимира Путина.

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