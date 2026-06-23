Лукашенко «секретно» изменил указ об использовании авто госорганизациями 23.06.2026, 9:32

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Фото: btsa.by

Нововведения предназначены только для служебного пользования.

Александр Лукашенко изменил указ «Об упорядочении приобретения и использования транспортных средств». Нововведения предназначены для служебного пользования, сообщается в опубликованном документе, пишет «Зеркало».

Ранее начало указа выглядело так:

«В целях совершенствования правового регулирования вопросов приобретения и использования транспортных средств:

1. Установить, что:

1.1. юридические лица вправе осуществлять приобретение на возмездной основе, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее — приобретение), легковых автомобилей в целях использования их в качестве служебных и специальных легковых автомобилей при отсутствии в течение последних трех календарных месяцев до даты их приобретения (заключения договора) просроченной задолженности по*:

выплате заработной платы;

платежам за потребленные энергоресурсы;

обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

кредитам, полученным под гарантию Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии, выданные местными исполнительными и распорядительными органами;

* За исключением юридических лиц, которым предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения просроченной задолженности либо установлены иные меры государственной поддержки по ее погашению».

Кроме того, исключена часть указа про то, что закупка услуг по транспортному обслуживанию исполкомов осуществляется с применением процедуры закупки из одного источника в течение только трех лет после вступления в силу документа (указ № 191 «Об упорядочении приобретения и использования транспортных средств» был подписан 26 июня 2023-го).

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