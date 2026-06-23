Франция и Норвегия вышли в плей-офф ЧМ-2026 23.06.2026, 9:02

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Французы разбили Ирак со счетом 3:0, норвежцы удержали победу над Сенегалом – 3:2.

23 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе I.

Сборные Франции и Норвегии одержали победы над Ираком (3:0) и Сенегалом (3:2) соответственно, набрали по 6 очков и досрочно вышли в плей-офф, пишет sport.ua.

Франция и Норвегия делят первое и второе места, Сенегал и Ирак с 0 баллами располагаются на третьей и четвертой позициях.

Франция занимает первое место благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных. В последнем туре французы и норвежцы определят победителя квартета. Подопечным Дидье Дешама выгодна ничья.

Сенегал и Ирак также еще могут выйти в 1/16 финала с третьего места. В очном противостоянии эти сборные определят третью лучшую команду квартета.

Поединки 3-го тура в группе I пройдут 26 июня в 22:00 по Минску.

Чемпионат мира 2026. Группа I

Второй тур. 23 июня

Франция – Ирак – 3:0

Гол: Мбаппе, 14, 54, Дембеле, 66

Норвегия – Сенегал – 3:2

Голы: Педерсен, 13, Холанд, 48, 58 – И. Сарр, 53, 90+2

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