Жителей России охватила паника из-за дефицита бензина 2 23.06.2026, 8:37

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В новых регионах начали вводить ограничения.

Во многих регионах Сибири, как и по всей России, начался дефицит автомобильного топлива. Проблемы с бензином и дизелем сейчас наблюдаются в Новосибирской и Тюменской областях, пишет Диалог.UA после анализа соцсетей.

В Новосибирске ввели ограничение на продажу бензина – не более 40 литров на человека в одном чеке. Кроме того, там запретили заправлять в канистры. Местные власти считают, что так они смогут решить проблему нехватки топлива.

Ограничение на продажу топлива ввели и в Тюменской области. Например, в городе Тобольске простым водителям ограничили продажу бензина до не более 40 литров на одного человека, а для юридических лиц – не более 80 литров. Заправка в канистры тоже запрещена.

Местные водители в шоке, они с такой проблемой, судя по всему, еще никогда не сталкивались. Один из автомобилистов, увидев сообщение на АЗС об ограничениях на продажу бензина и ДТ, сказал, что это, «конечно, страшно».

Дефицит бензина и дизельного топлива в Тюменской области начался практически одновременно со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода (его мощность переработки нефти от 7,5 до 9 млн тонн в год). Взрывы на Тюменском НПЗ произошли 20 июня. Местные жители слышали не менее двух взрывов на заводе. Причина неизвестна, но ранее в Тюменской области объявляли воздушную тревогу.

Проблемы с автомобильным топливом сейчас фиксируются в большинстве регионов России. Они связаны с ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые снабжают топливом оккупационную армии РФ. Кроме того, Кремль тратит деньги, полученные от экспорта нефти, на продолжение войны против Украины. В связи со всем этим российские НПЗ являются законной целью для ВСУ.

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