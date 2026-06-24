Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном
- 24.06.2026, 0:07
Вашингтон и Тегеран уже ведут переговоры о мирном соглашении.
Сенат США, где большинство составляют представители Республиканской партии, поддержал законопроект о прекращении военных действий США против Ирана. Об этом пишет Reuters.
«Пока неясно, как это повлияет на конфликт, поскольку администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры о мирном соглашении с Исламской Республикой», — говорится в материале.
Как уточняет агентство, сенат проголосовал 50 голосами против 48 за совместную резолюцию, которая была принята палатой представителей в начале этого месяца, что отражает растущую обеспокоенность даже среди некоторых лояльных Трампу республиканцев по поводу непопулярного конфликта, начавшегося 28 февраля.