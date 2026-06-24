Знаменитого актера Тома Хэнкса может заменить ИИ 1 24.06.2026, 16:53

Тома Хэнкс

Disney сможет продолжить франшизу «История игрушек» даже без его участия.

Актер Том Хэнкс заявил, что Disney при желании сможет продолжить франшизу «История игрушек» даже без его участия, используя искусственный интеллект для воссоздания голоса Вуди. Актер назвал такую перспективу «пугающей», пишет VarietyVariety (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хэнкса, студия располагает огромным архивом его записанных реплик за более чем 30 лет, что теоретически позволяет генерировать новые диалоги персонажа без его присутствия.

«Время непобедимо», — отметил актер, добавив, что сегодня технологии позволяют «собрать» любую речь из уже существующих записей.

Фото: Variety

Хэнкс подчеркнул, что будущие продолжения должны быть действительно новыми и осмысленными, а не просто способом использовать популярный бренд.

Актер и его коллега Тим Аллен ранее уже говорили, что развитие ИИ и дипфейков вызывает тревогу, поскольку может сделать участие актеров в проектах необязательным.

Хэнкс также напомнил, что еще в фильме «Полярный экспресс» индустрия впервые столкнулась с цифровым воссозданием образов, а современные технологии лишь усовершенствовали эти возможности.

Он добавил, что подобные разработки поднимают не только творческие, но и юридические вопросы о будущем актерской профессии.

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