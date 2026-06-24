Сейсмолог: Землетрясения добьют Крымский мост, процессы необратимы 24.06.2026, 17:06

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Россияне построили переправу с нарушениями строительных норм.

Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Крымский мост, возведенный оккупантами с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают «накопительный эффект», что может в конечном итоге разрушить конструкцию.

Об этом РБК-Украина рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Сейсмическая угроза: Серия землетрясений вблизи Крыма (в том числе 22-24 июня) критически ослабляет конструкции Крымского моста, возведенного с нарушением всех норм безопасности.

Политическое строительство Россияне сознательно снизили показатели сейсмической бальности для этой территории, чтобы оправдать возведение моста на крайне нестабильных почвах с собственной системой разломов.

«Столетний цикл»: Из-за циклического характера землетрясений (подобно катастрофе 1927 года) прогноз мощного толчка до 2027 года остается актуальным.

Необратимые последствия: Подземная активность имеет накопительный эффект, который делает разрушение моста неизбежным - конструкции «добьют» даже без внешних атак.

Ученый отмечает: строительство моста в этой зоне изначально противоречило стандартам безопасности, поскольку территория между Керченским и Таманским полуостровами характеризуется крайне нестабильными грунтами и наличием собственной системы разломов.

- Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманский полуостровами. Это строительство было политическим решением, - объясняет он.

Землетрясения, которые регулярно происходят в регионе (в частности, серия толчков 22-24 июня), имеют для моста долговременные негативные последствия. Дмитрий Гринь объясняет, что влияние подземных толчков не мгновенно, но оно бесповоротно.

Такие землетрясения имеют накопительный эффект, постепенно ослабляющий как сами конструкции моста, так и грунты под его опорами.

Процессы, происходящие внутри конструкции из-за постоянного сейсмического напряжения, необратимы.

- Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет, - резюмирует эксперт.

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