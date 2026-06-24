В Минске продают необычный Mitsubishi 3 24.06.2026, 16:42

У авто 200 «лошадок» и полный привод.

«Онлайнер» 200 «лошадок» и полный привод. В Минске продают необычный Mitsubishi - Авто Onlíner) заметил, что в Минске на продажу выставили небанальный автомобиль. Формально это компактвэн Space Runner первого поколения.

Однако сам продавец говорит, что от этой модели остался, по сути, только кузов, а вот техническая начинка — от других автомобилей.

Так, заявляется, что под капотом у этого автомобиля — доработанный двигатель 2.5 V6 (6A13) от Galant мощностью около 200 л. с. Коробка передач — от Evo, корпус и редуктор — от Galant VR-4, тормоза — от модели 3000GT. К сожалению, фото, подтверждающих это описание, в объявлении нет.

«Насос производительный, под турбо, да и весь спек держит около 400 сил, так что авто с запасом прочности. Звук выхлопа глубокий, плотный, приятный, насадки от GTR на 63-й трубе. Состояние боевое, новая резина, легкие диски», — говорится в тексте объявления.

За автомобиль 1998 года выпуска продавец просит 14 645 рублей, что в разы больше, чем просят за Space Runner первого поколения. С другой стороны, данный экземпляр существенно отличается по технике от этих машин.

Первое поколение Mitsubishi Space Runner (на некоторых рынках он известен под именем RVR) выпускалось с 1991 по 1999 год. Существовала заводская версия с полным приводом, но не со столь мощным двигателем. Вообще же автомобиль комплектовали бензиновыми атмосферными моторами объемом от 1,8 до 2,4 л, а также дизельными агрегатами объемом 1,8 и 2,0 л.

— У машины долгая история, у меня она лет 5, — рассказал владелец автомобиля. На этом Mitsubishi он выезжал на картинговую трассу в «Стайках», участвовал в соревнованиях. О том, как создавался этот проект, можно почитать в бортжурнале на «Драйве».

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