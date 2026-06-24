«Пожалейте себя, за копейки не работайте»1
- 24.06.2026, 16:19
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Жители Гродно сравнили зарплаты в Беларуси и Польше.
Пользовательница Threads под ником __mo_lly__ спросила у подписчиков совета по поводу трудоустройства.
«Гродно. Куда устроиться с зарплатой 1800—2000 рублей? – написала она. — Желательно график «два через два».
Хороших вариантов работы в родном городе с такими условиями жительнице Гродно почти не предлагали, зато рассказали, где она сможет зарабатывать намного больше. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Как узнаете – поделитесь.
— В Польшу в «Жабку», еще и больше заработаете.
— Я – та, которая пытается найти работу до пяти часов, так как есть дети, и один из них — часто болеющий. Тут удивляются как можно выжить на эти деньги. А я пытаюсь хоть на минимальную зарплату попасть, так как кредит на строительство квартиры 1400 рублей.
— За такие цифры сейчас возможно выжить?
— На кассе в «Бедронке» в Кузнице будете иметь 5000 рублей. Что вы там ищете за такие деньги?
— Пожалейте себя, за копейки не работайте.
— Идите в «Белстат» работать.