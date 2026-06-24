«Пожалейте себя, за копейки не работайте» 1 24.06.2026, 16:19

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Жители Гродно сравнили зарплаты в Беларуси и Польше.

Пользовательница Threads под ником __mo_lly__ спросила у подписчиков совета по поводу трудоустройства.

«Гродно. Куда устроиться с зарплатой 1800—2000 рублей? – написала она. — Желательно график «два через два».

Хороших вариантов работы в родном городе с такими условиями жительнице Гродно почти не предлагали, зато рассказали, где она сможет зарабатывать намного больше. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Как узнаете – поделитесь.

— В Польшу в «Жабку», еще и больше заработаете.

— Я – та, которая пытается найти работу до пяти часов, так как есть дети, и один из них — часто болеющий. Тут удивляются как можно выжить на эти деньги. А я пытаюсь хоть на минимальную зарплату попасть, так как кредит на строительство квартиры 1400 рублей.

— За такие цифры сейчас возможно выжить?

— На кассе в «Бедронке» в Кузнице будете иметь 5000 рублей. Что вы там ищете за такие деньги?

— Пожалейте себя, за копейки не работайте.

— Идите в «Белстат» работать.

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