Украина поднимает цену войны для России 1 24.06.2026, 16:32

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Ситуация на международной арене идет на пользу Киеву.

Украина резко усилила давление на Россию, нанеся один из самых заметных ударов по энергетической инфраструктуре в глубине страны. Киев атаковал дронами Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпрома», а также активизировал удары по объектам в оккупированном Крыму. Цель этой кампании — не только нанести прямой экономический ущерб, но и осложнить снабжение российских войск, одновременно проверяя готовность Кремля идти на дальнейшую эскалацию, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне Украина пытается воспользоваться и более благоприятной внешнеполитической конъюнктурой. В материале отмечается, что сигналы президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении поддержки Киева, победа Питера Мадьяра в Венгрии и дипломатическая активность президента Украины Владимира Зеленского создают для Украины более комфортный международный фон, чем еще несколько месяцев назад.

Экономическая ситуация для Москвы также выглядит менее устойчивой. Падение мировых цен на нефть сокращает нефтегазовые доходы, которые долгое время помогали сглаживать последствия войны и санкций. Одновременно внутри России растет число банкротств малого и среднего бизнеса, а реальные темпы инфляции, как считают некоторые западные аналитики, могут быть заметно выше официальных цифр.

Отдельное внимание эксперты уделяют Крыму, который все сильнее ощущает последствия войны. Ограничения на продажу топлива в ряде российских регионов и проблемы со снабжением на полуострове показывают, что удары по логистике и нефтяной инфраструктуре начинают бить не только по армии, но и по повседневной жизни граждан.

В то же время возможности Украины не безграничны. Аналитики предупреждают, что истощение систем ПВО осложняет проведение масштабных операций и повышает риски ответной эскалации. Тем не менее, если Киев сумеет и дальше наносить болезненные удары по тылу и логистике России, это может усилить давление на Кремль и приблизить сценарий перемирия — пусть и без достижения Москвой тех целей, которые она изначально объявляла в войне.

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