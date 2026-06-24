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«Делайте выборы свободными — и все будет работать как надо»

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  • 24.06.2026, 15:44
«Делайте выборы свободными — и все будет работать как надо»

Какая взаимосвязь между диктатурой и отключением горячей воды.

Пользовательница Threads под ником elena__chikovani задала вопрос, который волнует летом жителей многих городов Беларуси и получила неожиданный ответ.

«Есть ли здесь сотрудники ЖКХ или водоканалов? – пишет она. – Объясните, почему при всех современных технологиях остается необходимость отключать горячую воду на 10 дней каждый год? Что вы делаете в эти 10 дней? Чего вам не хватает?»

Сайт Charter97.org приволит некоторые ответы:

— У меня друг работает мастером на теплосетях в Беларуси. Он мне говорил, что вся проверка проходит 3-4 дня по всему городу в удаленном виде. Все остальные дни она отключена ради экономии.

— В прошлом году отключали на пять дней, было как—то даже на один день, так что сомнительно про экономию. В этом году уже шесть дней, невозможно, скорее бы включили, издевательство.

— Я работаю в водоканале. И у нас нет горячей воды от слова совсем.

— Как меня это бесит, с ребенком просто невозможно без воды, бойлер поставить невозможно, некуда его вешать, ведра, кипячение, все равно нормально помыться крайне сложно и долго.

— У нас три раза за лето отключают от недели до двух.

— Отсутствие сменяемости власти — это путь к деградации всех систем. Зачем работать хорошо, если нет механизма, который может уволить того, кто работает плохо? Запрещайте сидеть у власти больше двух сроков, делайте выборы свободными, и — о, чудо — найдутся хозяйственники в средних и низших кругах управления, которые смогут наладить системы и все будет работать как надо.

— Я еще не понимаю, как без этого обходится ближняя Европа? И у них зимой не случается никакого коллапса.

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