«Делайте выборы свободными — и все будет работать как надо»1
- 24.06.2026, 15:44
Какая взаимосвязь между диктатурой и отключением горячей воды.
Пользовательница Threads под ником elena__chikovani задала вопрос, который волнует летом жителей многих городов Беларуси и получила неожиданный ответ.
«Есть ли здесь сотрудники ЖКХ или водоканалов? – пишет она. – Объясните, почему при всех современных технологиях остается необходимость отключать горячую воду на 10 дней каждый год? Что вы делаете в эти 10 дней? Чего вам не хватает?»
Сайт Charter97.org приволит некоторые ответы:
— У меня друг работает мастером на теплосетях в Беларуси. Он мне говорил, что вся проверка проходит 3-4 дня по всему городу в удаленном виде. Все остальные дни она отключена ради экономии.
— В прошлом году отключали на пять дней, было как—то даже на один день, так что сомнительно про экономию. В этом году уже шесть дней, невозможно, скорее бы включили, издевательство.
— Я работаю в водоканале. И у нас нет горячей воды от слова совсем.
— Как меня это бесит, с ребенком просто невозможно без воды, бойлер поставить невозможно, некуда его вешать, ведра, кипячение, все равно нормально помыться крайне сложно и долго.
— У нас три раза за лето отключают от недели до двух.
— Отсутствие сменяемости власти — это путь к деградации всех систем. Зачем работать хорошо, если нет механизма, который может уволить того, кто работает плохо? Запрещайте сидеть у власти больше двух сроков, делайте выборы свободными, и — о, чудо — найдутся хозяйственники в средних и низших кругах управления, которые смогут наладить системы и все будет работать как надо.
— Я еще не понимаю, как без этого обходится ближняя Европа? И у них зимой не случается никакого коллапса.