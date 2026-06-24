Отец пятерых детей из Минской области поссорился с женой и решил проверить одну ее фразу

Отец пятерых детей из Минской области поссорился с женой и решил проверить одну ее фразу5
- 24.06.2026, 15:48
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Оказалось, детей у него нет.
Житель Минской области много лет воспитывал пятерых детей, но после семейного конфликта решил проверить свое отцовство с помощью генетической экспертизы. Оказалось, он не является биологическим отцом ни одного из них, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
«Мужчина, воспитывавший пятерых несовершеннолетних детей вместе с супругой, при очередной ссоре услышал от нее в момент эмоционального всплеска шокирующее признание. Женщина обмолвилась, что отцом детей он не является», — рассказали в ведомстве.
Чтобы подтвердить или опровергнуть слова жены, мужчина решил провести генетическую экспертизу.
«Эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области исключили отцовство мужчины в отношении всех пятерых несовершеннолетних детей», — добавили в комитете.