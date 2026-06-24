Отец пятерых детей из Минской области поссорился с женой и решил проверить одну ее фразу 5 24.06.2026, 15:48

1,648

иллюстративное фото

Оказалось, детей у него нет.

Житель Минской области много лет воспитывал пятерых детей, но после семейного конфликта решил проверить свое отцовство с помощью генетической экспертизы. Оказалось, он не является биологическим отцом ни одного из них, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

«Мужчина, воспитывавший пятерых несовершеннолетних детей вместе с супругой, при очередной ссоре услышал от нее в момент эмоционального всплеска шокирующее признание. Женщина обмолвилась, что отцом детей он не является», — рассказали в ведомстве.

Чтобы подтвердить или опровергнуть слова жены, мужчина решил провести генетическую экспертизу.

«Эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области исключили отцовство мужчины в отношении всех пятерых несовершеннолетних детей», — добавили в комитете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com