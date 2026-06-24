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Беларусь решила закрыть посольство в Экваториальной Гвинее

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  • 24.06.2026, 14:38
Беларусь решила закрыть посольство в Экваториальной Гвинее

Так и не назначив посла.

«Правительство» 24 июня приняло постановление «О закрытии посольства Республики Беларусь в Республике Экваториальной Гвинее», следует из информации, размещенной на Национальном правовом портале.

Примечательно, что загранучреждение должно было открыться до 1 августа 2024 года в соответствии с постановлением правительства № 930 от 22 декабря 2023 года.

После этого в информационных материалах МИД появлялись сведения о встречах временного поверенного в делах Беларуси в Экваториальной Гвинее Владислава Жура.

На встречах среди прочего обсуждался вопрос открытия посольства Экваториальной Гвинеи в Беларуси, однако прогресса, по всей видимости, достигнуто не было. Не был назначен и посол Беларуси в африканской стране.

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