Беларусь решила закрыть посольство в Экваториальной Гвинее

Беларусь решила закрыть посольство в Экваториальной Гвинее1
- 24.06.2026, 14:38
Так и не назначив посла.
«Правительство» 24 июня приняло постановление «О закрытии посольства Республики Беларусь в Республике Экваториальной Гвинее», следует из информации, размещенной на Национальном правовом портале.
Примечательно, что загранучреждение должно было открыться до 1 августа 2024 года в соответствии с постановлением правительства № 930 от 22 декабря 2023 года.
После этого в информационных материалах МИД появлялись сведения о встречах временного поверенного в делах Беларуси в Экваториальной Гвинее Владислава Жура.
На встречах среди прочего обсуждался вопрос открытия посольства Экваториальной Гвинеи в Беларуси, однако прогресса, по всей видимости, достигнуто не было. Не был назначен и посол Беларуси в африканской стране.