Поражение Центра космической связи под Москвой: появились новые подробности 1 24.06.2026, 14:41

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Фото: Video obtained by Reuters via REUTERS

Объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в РФ.

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили о новых подтверждённых результатах удара по Центру космической связи «Дубна» в Московской области, который был атакован в ночь на 22 июня.

По данным украинской стороны, дополнительный анализ подтвердил попадание по аппаратно-модульному комплексу 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также по техническому зданию, расположенному рядом с ней.

«Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной», — сообщили в Генштабе.

Также подтверждено поражение главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса. По информации ведомства, в результате удара была частично разрушена одна из его стен.

«Этот корпус содержит центральную аппаратную линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью», — отметили в Генштабе.

В украинском военном ведомстве подчеркнули, что объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в России. Он используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, а также для обеспечения разведки и координации войск.

Ранее сообщалось, что после удара по Центру космической связи «Дубна» на объекте возникло сильное задымление. На тот момент данные о масштабах повреждений официально не раскрывались.

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