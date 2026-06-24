Поражение Центра космической связи под Москвой: появились новые подробности

Поражение Центра космической связи под Москвой: появились новые подробности1
- 24.06.2026, 14:41
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Объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в РФ.
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили о новых подтверждённых результатах удара по Центру космической связи «Дубна» в Московской области, который был атакован в ночь на 22 июня.
По данным украинской стороны, дополнительный анализ подтвердил попадание по аппаратно-модульному комплексу 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также по техническому зданию, расположенному рядом с ней.
«Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной», — сообщили в Генштабе.
Также подтверждено поражение главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса. По информации ведомства, в результате удара была частично разрушена одна из его стен.
«Этот корпус содержит центральную аппаратную линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью», — отметили в Генштабе.
В украинском военном ведомстве подчеркнули, что объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в России. Он используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, а также для обеспечения разведки и координации войск.
Ранее сообщалось, что после удара по Центру космической связи «Дубна» на объекте возникло сильное задымление. На тот момент данные о масштабах повреждений официально не раскрывались.