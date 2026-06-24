закрыть
24 июня 2026, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Поражение Центра космической связи под Москвой: появились новые подробности

1
  • 24.06.2026, 14:41
  • 3,032
Поражение Центра космической связи под Москвой: появились новые подробности
Фото: Video obtained by Reuters via REUTERS

Объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в РФ.

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили о новых подтверждённых результатах удара по Центру космической связи «Дубна» в Московской области, который был атакован в ночь на 22 июня.

По данным украинской стороны, дополнительный анализ подтвердил попадание по аппаратно-модульному комплексу 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также по техническому зданию, расположенному рядом с ней.

«Дополнительным анализом данных подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной», — сообщили в Генштабе.

Также подтверждено поражение главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса. По информации ведомства, в результате удара была частично разрушена одна из его стен.

«Этот корпус содержит центральную аппаратную линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью», — отметили в Генштабе.

В украинском военном ведомстве подчеркнули, что объект в Дубне является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в России. Он используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, а также для обеспечения разведки и координации войск.

Ранее сообщалось, что после удара по Центру космической связи «Дубна» на объекте возникло сильное задымление. На тот момент данные о масштабах повреждений официально не раскрывались.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко