закрыть
24 июня 2026, среда, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Том Круз отмечает 46 лет в кино трейлером к новому фильму «Диггер»

  • 24.06.2026, 15:31
Том Круз отмечает 46 лет в кино трейлером к новому фильму «Диггер»
Том Круз

Новый образ актера удивит зрителей.

Легенда Голливуда Том Круз отметил 46 лет в кино, выпустив ретроспективное видео с ключевыми ролями из своей карьеры. В ролик вошли фрагменты из «Топ Ган», «Джерри Магуайер», «Рискованный бизнес», «Рожденный четвертого июля», «Человек дождя» и других известных фильмов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Актер поблагодарил коллег и зрителей за годы совместной работы и заявил, что с нетерпением ждет новых встреч в кинотеатрах.

В конце видео показали кадры его нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Круз играет нефтяного магната Диггера Рокуэлла — персонажа с заметно измененной внешностью — он носит накладной живот, редеющие волосы и южный акцент.

По сюжету герой может быть связан с экологической катастрофой, способной перерасти в глобальный кризис. В фильме также снимаются Джон Гудман, Риз Ахмед, Сандра Хюллер, Майкл Стулбарг и Джесси Племонс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко