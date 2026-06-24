Том Круз отмечает 46 лет в кино трейлером к новому фильму «Диггер»
- 24.06.2026, 15:31
Новый образ актера удивит зрителей.
Легенда Голливуда Том Круз отметил 46 лет в кино, выпустив ретроспективное видео с ключевыми ролями из своей карьеры. В ролик вошли фрагменты из «Топ Ган», «Джерри Магуайер», «Рискованный бизнес», «Рожденный четвертого июля», «Человек дождя» и других известных фильмов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Актер поблагодарил коллег и зрителей за годы совместной работы и заявил, что с нетерпением ждет новых встреч в кинотеатрах.
В конце видео показали кадры его нового фильма «Диггер» режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Круз играет нефтяного магната Диггера Рокуэлла — персонажа с заметно измененной внешностью — он носит накладной живот, редеющие волосы и южный акцент.
По сюжету герой может быть связан с экологической катастрофой, способной перерасти в глобальный кризис. В фильме также снимаются Джон Гудман, Риз Ахмед, Сандра Хюллер, Майкл Стулбарг и Джесси Племонс.