Семен Слепаков в новой песне высмеял Путина

Семен Слепаков в новой песне высмеял Путина5
- 24.06.2026, 14:59
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Юморист выпустил кавер на песню «Маленькая страна».
Проживающий в Израиле юморист Семён Слепаков опубликовал в Instagram новый текстовый кавер на актуальную тему дефицита топлива в России. В своей работе он связал проблемы с бензином с последствиями полномасштабной войны против Украины, начатой Кремлём более четырёх лет назад.
Основой для сатирической переработки стала популярная песня «Маленькая страна» композитора Игоря Николаева. В версии Слепакова известный хит превратился в ироничный комментарий о затянувшейся войне, атаках беспилотников и трудностях с топливом в российских регионах. В песне он высмеяли и российского диктатора Путина.
Если большая в подчинении есть у тебя страна,
Но ты решил, что, тем не менее, маленькая она.
Можно прийти в просветлении этом к выводу, что нужна
Победоносная с соседом маленькая война.
Маленькая война, маленькая война,
Через три дня успешно будет завершена она.
Дроны летают над столицей, в а*уе вся страна,
Пять долгих лет почти уж длится маленькая война.
И ясно ежу и даже шаману, что мир заключать пора.
Но кто-то твердит, мол, все по плану: "Ура, ура, ура!"
Растет на бензин цена, но главное – не страна,
А чтобы была в ней надежно ж*па защищена одна.
Главное, чтоб не узнали дроны, где она, где она.
Для конспирации очень тихо звук издает она.
Ура, ура, ура.