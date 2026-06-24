Семен Слепаков в новой песне высмеял Путина 5 24.06.2026, 14:59

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Семен Слепаков

Юморист выпустил кавер на песню «Маленькая страна».

Проживающий в Израиле юморист Семён Слепаков опубликовал в Instagram новый текстовый кавер на актуальную тему дефицита топлива в России. В своей работе он связал проблемы с бензином с последствиями полномасштабной войны против Украины, начатой Кремлём более четырёх лет назад.

Основой для сатирической переработки стала популярная песня «Маленькая страна» композитора Игоря Николаева. В версии Слепакова известный хит превратился в ироничный комментарий о затянувшейся войне, атаках беспилотников и трудностях с топливом в российских регионах. В песне он высмеяли и российского диктатора Путина.

Если большая в подчинении есть у тебя страна,

Но ты решил, что, тем не менее, маленькая она.

Можно прийти в просветлении этом к выводу, что нужна

Победоносная с соседом маленькая война.

Маленькая война, маленькая война,

Через три дня успешно будет завершена она.

Дроны летают над столицей, в а*уе вся страна,

Пять долгих лет почти уж длится маленькая война.

И ясно ежу и даже шаману, что мир заключать пора.

Но кто-то твердит, мол, все по плану: "Ура, ура, ура!"

Растет на бензин цена, но главное – не страна,

А чтобы была в ней надежно ж*па защищена одна.

Главное, чтоб не узнали дроны, где она, где она.

Для конспирации очень тихо звук издает она.

Ура, ура, ура.

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