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На МКАД могут ввести новые ограничения

  • 24.06.2026, 14:50
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На МКАД могут ввести новые ограничения

Что изменится на дорогах Минска?

В Минске планируют установить новые «лежачие полицейские» возле школ, оборудовать дополнительные пешеходные переходы и изменить правила движения для грузовиков на отдельных участках МКАД. Эти и другие меры по повышению безопасности на дорогах обсудили на заседании комиссии в Мингорисполкоме.

Меры безопасности у школ и детских садов

В этом году планируют провести 271 мероприятие на 209 участках дорог. Возле школ и других учреждений образования собираются установить 35 искусственных неровностей, сделать 18 сужений проезжей части, обустроить 3 зоны для посадки и высадки пассажиров, а также организовать 5 новых пешеходных переходов. Кроме того, предусмотрены и другие меры, включая разделение транспортных потоков и улучшение пешеходной инфраструктуры, сообщает ГАИ Минска.

МКАД

Специалисты считают, что одной из основных угроз для безопасности движения по МКАД является грузовой, тихоходный и общественный транспорт. Учитывая то, что в ПДД закреплен запрет на движение грузовиков по другим полосам левее второй, было предложено запретить автомобилям массой более 3,5 тонны двигаться по второй полосе внешнего кольца МКАД на участках: от улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей.

Кроме того, при рассмотрении данного вопроса также обсуждался порядок проведения работ по текущему ремонту улиц, а также нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети Минска.

Наружная реклама

По мнению специалистов, сегодня на улицах города большое количество электронных экранов и светящихся рекламных конструкций, и они могут отвлекать водителей и повышать риск ДТП.

Поэтому на рассмотрение комиссии вынесли проект концепции трансляции объектов наружной рекламы на улично-дорожной сети Минска, в котором закреплены места, где размещение наружной рекламы недопустимо, а также факторы, оказывающие влияние на безопасность дорожного движения.

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