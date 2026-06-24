Московский НПЗ остановили до 2027 года

Московский НПЗ остановили до 2027 года8
- 24.06.2026, 14:16
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Цена восстановительных работ — $1 миллиард.
Московский НПЗ «Газпром нефти», дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу в ближайшее время, рассказали Reuters два источника, знакомых с планами предприятия
Единственный НПЗ Москвы, который обеспечивает более трети всех поставок топлива топлива в столицу, сможет устранить повреждения в лучшем случае к 2027 году, сказали источники. По словам одного из них, ремонт завода мощностью 14 млн тонн в год займет «полгода в лучшем случае».
Из-за атак 16 июня и 18 июня на НПЗ были повреждены обе установки первичной переработки нефти. В результате завод, выпускающий в год около 3 млн тонн бензина и столько же дизтоплива, остановил работу.
В пессимистичном сценарии оценивают стоимость восстановительного ремонта на Московском НПЗ может составить $1 млрд, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Восстановление работы завода может занять до года, считают они.