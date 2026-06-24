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Новый электромобиль Ferrari сам оценивает навыки водителя

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  • 24.06.2026, 13:14
Новый электромобиль Ferrari сам оценивает навыки водителя
Фото: Ferrari

Максимальные режимы нужно заслужить.

Ferrari представила новую электрическую модель Luce с системой управления, которая фактически оценивает уровень водителя и открывает максимальные режимы только по мере роста навыков, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая особенность автомобиля — адаптивная система контроля тяги. Она анализирует поведение водителя, включая работу с газом, торможением и рулем, и на основе этого регулирует вмешательство электронных помощников. Чем аккуратнее и точнее стиль вождения, тем меньше ограничений со стороны системы.

Фото: Ferrari

В базовых настройках доступны режимы Range, Tour и Performance для разных сценариев езды. На другом переключателе водитель может выбрать Ice, Wet, Tour, Sport и отключение стабилизации. Однако самый агрессивный режим Race напрямую не активируется.

Он «спрятан» внутри спортивного режима и становится доступным только тем, кого система сочтет достаточно опытным. По сути, автомобиль постепенно «обучает» водителя и открывает более свободное управление по мере роста его мастерства.

Фото: Ferrari

В Ferrari отмечают, что технология SSC-X анализирует сцепление с дорогой и стиль пилотирования, позволяя опытным водителям приблизиться к поведению более экстремальных моделей бренда.

Идея системы — не просто повысить безопасность, но и мотивировать владельцев совершенствовать навыки вождения, постепенно переходя к более динамичным настройкам автомобиля.

Фото: Ferrari
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