Беларусь исчезла из рейтинга скорости Speedtest
- 24.06.2026, 13:43
Ранее популярный бесплатный сервис заблокировали в РФ.
Speedtest — популярный бесплатный сервис, созданный американской компанией для измерения реальной скорости и качества вашего интернет-соединения. Сервис учитывает параметры вроде скорости передачи данных, скачивания и пинга. В июле 2025-го Speedtest заблокировали в России, а сейчас шероховатости в его работе наблюдаются и в Беларуси, пишет «Онлайнер».
Сразу отметим, что блокировок, аналогичных тем, что произошли прошлым летом в России, здесь нет. В нашей стране сервис доступен как с ПК, так и со смартфонов, но речь идет лишь об измерениях как таковых.
С рейтингом в рамках Speedtest история другая: например, у некоторых пользователей не получается выбрать в веб-версии Минск — город просто не получается отыскать через поиск. Аналогичная история случается, если пытаешься проверить рейтинг скорости в масштабах страны.