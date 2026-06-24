Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня 24.06.2026, 13:59

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Причиной стал Иран.

На фоне войны с Ираном уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до минимального показателя за весь период его второго президентского срока.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до 34%. Это самый низкий показатель с момента его возвращения в Белый дом.

Только 24% опрошенных считают, что война с Ираном оправдала связанные с ней финансовые и иные затраты. В то же время около половины респондентов уверены, что конфликт не стоил понесённых расходов.

Кроме того, большинство участников опроса скептически оценивают нынешние позиции США на международной арене. Лишь 23% американцев, включая примерно половину сторонников Республиканской партии, полагают, что Соединённые Штаты сейчас находятся в более выгодном положении по отношению к Ирану, чем до начала войны.

В то же время, 35% опрошенных прямо отмечают, что позиция Вашингтона ослабла. Остальные респонденты не определились с ответом или считают, что ситуация осталась примерно такой же, как и раньше.

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