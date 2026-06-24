Z-писатель Захар Прилепин заявил о полном провале «СВО» 24.06.2026, 13:46

Захар Прилепин

Пропагандист заявил об огромных потерях.

Российский писатель и сторонник войны Захар Прилепин в одном из интервью российским СМИ заявил о серьёзных проблемах, с которыми сталкиваются войска РФ на фронте в Украине. На его высказывания обратил внимание журналист Денис Казанский, проанализировав их в своём YouTube-канале.

По словам Прилепина, российские подразделения несут значительные потери из-за активного применения украинских беспилотников. Он отметил, что военная техника регулярно подвергается ударам, а перемещение по многим маршрутам стало крайне рискованным.

«Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск – Донецк через Горловку и ещё ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины», — заявил он.

Прилепин также сообщил, что в его подразделении «почти каждый третий погиб или ранен». По его словам, из-за высоких потерь и угрозы атак дронов водители всё чаще отказываются выполнять рейсы на оккупированные территории.

Кроме того, он признал, что российская армия не достигла целей, которые ставились в начале полномасштабного вторжения в Украину. Прилепин отметил, что Москва рассчитывала на быструю военную кампанию, однако эти ожидания не оправдались.

«У нас была неделя, у нас было полторы недели, как мы и рассчитывали. И всё. И дальше получилось то, что получилось. На данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить», — сказал он.

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