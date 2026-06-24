Глава «Роснефти» сообщил Путину о «беспрецедентном» числе поврежденных НПЗ 1 24.06.2026, 13:36

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Игорь Сечин

Фото: Getty Images

На биржу могут хлынуть нефтепродукты низкого качества.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил Владимиру Путину о «беспрецедентном количестве повреждений» российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в результате ударов Украины и представил меры по стабилизации внутреннего топливного рынка. С копией письма, которое Сечин направил главе государства в конце мая, ознакомился «Коммерсант». Путин поручил вице-премьера Александру Новаку рассмотреть инициативы и «доложить» о принятых решениях.

В обращении Сечин предложил Путину приостановить действие нормативов биржевых продаж для производителей бензина и дизтоплива класса «Евро-5» до полного восстановления мощностей НПЗ. На данный момент они должны реализовывать на бирже 15% бензина и 16% дизтоплива. Вместо этого глава «Роснефти» считает необходимым обязать все нефтекомпании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны, а производителей топлива со «сниженными качественными характеристиками» — реализовывать весь объем выпуска на бирже. Речь идет об НПЗ, которым правительство разрешило производить бензин класса «Евро-5» по стандартам «Евро-3» — с повышенным содержанием серы.

При этом Сечин отметил, что на текущий момент 80% покупателей на бирже — перепродавцы, которые «максимизируют свои доходы», а контроль за их внебиржевыми продажами отсутствуют. По его словам, доступ к покупке топлива на бирже в приоритетном порядке должны получить конечные потребители. Кроме того, глава «Роснефти» предложил изменить порядок расчета нормативов по поставкам топлива на биржу для вертикально интегрированных нефтяных компаний с учетом потребностей их сетей АЗС, а также поставок по госзаказу и для предприятий жизнеобеспечения.

Приоритетный доступ для конечных потребителей к топливу на бирже выглядит логичной инициативой, но ее реализация может столкнуться с рядом сложностей, отметил источник «Коммерсанта» в отрасли. По его словам, неясно, каким образом определять статус такого потребителя, поскольку многие независимые сети АЗС закупают топливо через трейдеров внутри своих групп компаний, и это топливо поставляется не только на собственные АЗС, но и перепродается на крупно- и мелкооптовом рынке. Таким образом, подчеркнул собеседник издания, не решается главная задача — направление биржевых объемов бензина именно на АЗС.

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