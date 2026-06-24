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Белоруску привлекли к ответственности за чужое нарушение ПДД

  • 24.06.2026, 13:06
Белоруску привлекли к ответственности за чужое нарушение ПДД

Все дело в каршеринге.

5 октября 2025 года в 17:07 на 8-м км МКАД на каршеринговом автомобиле водитель ехал со скоростью 122 км/ч, однако на данном участке дороги разрешенная скорость — не более 90 км/ч. Чтобы установить нарушителя, сотрудники органов, ведущих административный процесс, запросили у каршеринговой компании данные о том, кто пользовался автомобилем в это время. На основании этих данных выписали штраф.

Выяснилось, что оператор каршеринга предоставил недостоверные сведения. Из-за этого женщину ошибочно привлекли к административной ответственности. Проверка показала, что в момент нарушения ПДД за рулем автомобиля был другой человек.

Женщина действительно управляла этим автомобилем в тот день, но в другое время. Данное нарушение она не совершала.

— Прокуратура принесла протест на постановление о наложении административного взыскания, который был удовлетворен и права заявителя восстановлены. Кроме того, по результатам рассмотрения информационного письма прокуратуры района, направленного в адрес оператора каршеринга, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщает прокуратура Минска.

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