Эксперты: Что-то в космосе искажает сигналы инопланетян 4 24.06.2026, 12:18

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Почему не обнаружили внеземных цивилизаций?

Человечество уже несколько десятилетий пытается обнаружить радиосигналы от внеземного разума в нашей галактике Млечный Путь. Пока эти сигналы не обнаружены, но это не означает, что инопланетяне не существуют, считают ученые.

Скорее всего, что-то мешает этим сигналам достичь Земли. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, предполагает, что это космическая погода в других планетных системах, пишет Live Science.

Ученые обнаружили, что сигналы технологического происхождения, посланные потенциальными инопланетянами на Землю, могут искажаться под воздействием плазмы звезд в других планетных системах. Это значит, что нужно искать немного другие сигналы от внеземных цивилизаций.

Космическая погода — это изменения в космической среде, вызванные заряженными частицами, излучением и сгустками плазмы или корональными выбросами массы, выходящими из Солнца. Другие звезды также формируют космическую погоду в своих планетных системах.

Ученые пришли к выводу, что космическая погода может расширять диапазон гипотетических радиосигналов инопланетян, рассеивая их мощность в более широком диапазоне частот. Это усложняет их обнаружение на Земле.

Исследователи изучили влияние космической погоды на зонды NASA, путешествующие по Солнечной системе, и нашли примеры искажения технологических сигналов. Затем они смоделировали космическую погоду в планетных системах звезд красных карликов, наиболее распространенных в Млечном Пути, и оказалось, что окружающая планеты инопланетян среда может искажать радиосигналы.

- Если сигнал расширяется под воздействием звезды, он может опуститься ниже наших порогов обнаружения, даже если он присутствует. Этим можно объяснить радиомолчание инопланетян, — считают ученые.

Авторы исследования рекомендуют искать не просто узкополосные радиосигналы, которые не встречаются в природе, а значит имеют технологическое происхождение, с учетом их расширения под влиянием космической погоды.

Новое исследование не дает полного решения известного парадокса Ферми, но оно дает потенциальную причину того, что мы не обнаружили сигналов от инопланетян. Напоминаем, что парадокс Ферми, озвученный физиком Энрико Ферми в 1950 году, указывает на явное противоречие: учитывая размеры Вселенной, существует множество потенциально обитаемых планет, но инопланетяне так и не были обнаружены.

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