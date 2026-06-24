Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут контакты 8 24.06.2026, 12:59

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Но в Москву диктатор не поедет.

Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут контакты. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль сообщит об очередной встрече двух правитель. При этом пресс-секретарь Кремля исключил возможность визита белорусского диктатора в Москву.

22 июня Песков говорил, что контакт Путина и Лукашенко планируется в обозримой перспективе. По словам представителя Кремля, это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева белорусской диктатуре и другие вопросы.

Напомним, вчера, 23 июня, Лукашенко заявил, что собирается в «длительную командировку».

Ранее, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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