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Путин отвлекает внимание

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  • 24.06.2026, 12:38
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Путин отвлекает внимание
Игорь Романенко
Фото: Главред

Генерал-лейтенант объяснил странное заявление хозяина Кремля.

Путин вновь пытается показать россиянам хоть какие-то «успехи» на фронте, заявляя о продвижении оккупантов в районе Константиновки и якобы на всех участках. Эти слова прозвучали в тот момент, когда России сложно продемонстрировать результаты на юге и в Крыму.

Украинский военный эксперт, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире «24 Канала» объяснил, зачем Путин делает подобные заявления. По его словам, ситуация под Константиновкой действительно непростая, но Кремль использует отдельные участки фронта, чтобы с помощью пропаганды отвлечь внимание от собственных проблем на других направлениях.

Заявление Путина о якобы продвижении российских войск под Константиновкой и на всех участках фронта должно создать впечатление, что Россия контролирует ситуацию. Кремлю нужно демонстрировать «успехи», хотя общая картина для него не столь благоприятна, особенно после действий Украины на юге и в Крыму.

«Он хочет показать какие-то достижения, которые действительно имеют место. А на фронтах там не всё так просто», – отметил Романенко.

По его словам, ситуацию нужно оценивать в целом: учитывать и результативные действия Сил обороны Украины, и сложные участки, где враг продолжает оказывать давление. Район Константиновки действительно остается сложным, поэтому его нельзя игнорировать, но именно такие участки фронта Кремль использует для пропагандистской картинки.

- Для объективной оценки ситуации и рационального принятия решений нужно учитывать и те успешные действия, которые происходят на Юге и в Крыму, и непростую обстановку на фронтах, – пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Он подчеркнул необходимость укрепления Сил обороны Украины. Речь идет об уровне возможностей, который позволит не только сдерживать врага на самых сложных направлениях, но и выполнять задачи стратегической оборонной операции.

- Нужно повышать потенциал Сил обороны Украины настолько, чтобы они могли выполнить задачи стратегической оборонной операции: остановить любое продвижение вражеских войск по нашей территории, – подчеркнул военный эксперт.

Путину, по словам Романенко, нечего показывать на тех направлениях, где Украина добивается успехов. Поэтому он пытается использовать отдельные сложные участки фронта в качестве доказательства якобы общего российского продвижения.

- Путину где-то в Крыму, на юге показывать нечего. Он пытается делать это в пропагандистских целях за счёт положения дел на отдельных участках фронта, – сказал Романенко.

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