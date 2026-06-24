Мощная атака на Крым: Севастополь без света, пожар в военном городке возле Керчи 9 24.06.2026, 7:35

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В Симферополе гремят взрывы.

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 24 июня произошло масштабное отключение электроэнергии после серии взрывов, прогремевших на территории Крыма, пишет unian.net.

Как сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев в Telegram, причиной стала атака беспилотников на энергетическую инфраструктуру. В результате удара город временно полностью остался без электроснабжения.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения», — заявил Развожаев.

В то же время мониторинговые ресурсы и очевидцы сообщали о многочисленных взрывах, которые раздавались в разных районах оккупированного полуострова в течение всей ночи.

Как пишет «Крымский ветер», главной целью атаки стала Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе — один из ключевых объектов энергосистемы Крыма.

В настоящее время оккупационные власти оценивают масштабы повреждений энергетического объекта. Местных жителей призвали экономить заряд мобильных телефонов до восстановления электроснабжения.

Помимо Севастополя, о взрывах сообщали также жители Бахчисарая, Керчи и района горы Ай-Петри. Там расположена радиолокационная станция радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.

Очевидцы также сообщали о пожаре возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома «Гвардейское». Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БПЛА типа «Шахед»/«Герань».

По данным мониторинговых каналов, в результате атаки дронов горят склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998).

Зафиксированы перепады напряжения в Симферополе. Масштабное аварийное отключение света затронуло центральную часть полуострова. В частности, без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.

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