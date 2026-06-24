Крымский стыд 1 Владимир Пастухов

24.06.2026, 8:26

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Владимир Пастухов

Эвакуация «Артека» на самом деле подрывает идейные основы путинского режима.

Сегодня Крым (предсказуемо и, тем не менее, почти невероятно) – главная уязвимость путинского режима. О военных, экономических и даже психологических аспектах полублокады Крыма напишут сейчас многие, если не все. Я бы хотел сосредоточиться на ее идеологическом значении.

Эвакуация «Артека» на самом деле подрывает идейные основы путинского режима гораздо сильнее, чем гипотетическая эвакуация Кремля, если предположить, что когда-нибудь ее пришлось бы (а, возможно, еще и придется) проводить. Может быть, сердце России находится и в Москве, но сердце ее главного кардиолога зарыто именно в Крыму.

Крымский консенсус лежит в основе нынешней легитимизации Путина в качестве национального лидера. По сути Путин обменял Крым на Геленджик (куда, кстати, так и не доехал герой шлягера группы «Ленинград» – замечательный мужик). Дворец Путина в Геленджике стал символом антикоррупционного протеста 2010-2013 годов, подавить который фундаментально удалось лишь с помощью «крымской весны». Реальная реинкарнация и сакрализация Путина случилась не в 2020 году, когда произошло юридическое обнуление сроков, а в 2014 году, когда произошло политическое обнуление его грехов.

Впрочем, в действительности канонизация Путина была двухэтапной. В первый раз его крестили на царство Чечней. За Чечню он получил отпущение чужих грехов и «отмыл» себя от «предательских 90-х» с обнищанием, унижением, приватизацией и бандитизмом, хотя является на самом деле их прямым порождением.

Вторично его крестили Крымом уже в середине десятых, когда за спиной было почти 15 лет собственного правления (в полтора раза больше, чем ельцинских 90-х). За Крым он получил отпущение собственных («кооперативных») грехов. Именно так, в два приема, в России в XXI веке появился новый князь «в потемках таврический» – то ли полуцарь, то ли полубог.

Чечня давно размылась в короткой памяти русского мира. Общим местом является лишь нелюбовь к «варварам», обложившим «третий Рим» данью, и подтрунирование над героями «тик-ток войск», которым все давно поняли цену. А Крым так и оставался до сегодняшнего дня последней подпоркой путинской сакральности. И вот сейчас ВСУ выбивают эту подпорку из-под ног Путина как палач табуретку из-под висельника.

И дело даже не в том, что 12 лет спустя после аннексии Крыма коллапс в середине лета выглядит унизительной оплеухой, а в том, что исчезает сам предмет, который лежал в основании нового социального контракта. Путину всё простили не за красивые глаза или торс, а за «Крым наш». И если теперь Крым стал то ли наш, то ли не наш, или только местами наш, то контракт довольно легко может быть расторгнут. Прощение в России всегда условно.

Крым – это ведь не земля, а миф, на который завязана идеология политического режима, установленного в России Путиным. Можно ведь и так слова Володина переставить: «Есть Крым – есть путинская Россия. Нет Крыма – нет путинской России».

Владимир Пастухов, Telegram

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