Отрицание реальности Альфред Кох

24.06.2026, 9:27

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Ушаков спятил вместе со своим шефом.

Прошли четыре года и сто восемнадцать дней войны. На сегодняшних картах ISW нет никаких изменений и, следовательно, комментировать – нечего.

В ночь на сегодня россияне выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М», 2 аэробаллистические ракеты «Кинжал» и 105 БПЛА. Украинские силы ПВО перехватили 96 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет «Искандер-М» и 6 БПЛА в 6 местах и падение обломков – в 5 местах.

Телеграм-канал Воздушных Сил Украины сообщает, что «информация о двух аэробаллистических ракетах «Кинжал» – уточняется». Что это означает – я не понимаю. Думаю, что в ближайшее время в этом вопросе наступит ясность.

Днепропетровская область подверглась интенсивным ударам БПЛА, артиллерии и КАБ. В Никопольском районе погибла 70-летняя женщина. В Синельниковском районе ранения получили 9 человек, повреждены лицей, гимназия и более 10 частных домов. Также жилые районы Сум атаковали 8 российских БПЛА. Пострадали 8 человек, повреждены многоквартирные дома, АЗС и отделение почты. В Сарненском районе Ровенской области из-за атаки вражеских дронов возникли перебои с электроснабжением.

В свою очередь МО РФ сообщает, что за прошедшие сутки на территории России были сбиты 407 украинских БПЛА. Сколько их всего было выпущено и сколько из них попали в цель – российские военные, как всегда, держат в тайне.

В Керчи украинские беспилотники атаковали хранилище нефтепродуктов, в результате чего там начался сильный пожар. Российские военкоры писали, что буквально накануне россиянам удалось завезти туда большую партию бензина и солярки, что на какое-то время могло бы решить проблему дефицита топлива на Крымском полуострове. И вот теперь вся эта партия горит...

На другом берегу, в Темрюкском районе Краснодарского края, на переправе через Керченский пролив украинский дрон атаковал паром «Панагия» (курсирующий между портом Кавказ и Керчью). В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения. Кроме этого, был атакован и сам порт Кавказ: украинский БПЛА атаковал местный нефтяной терминал, из-за чего там тоже начался пожар.

Из-за атак по Керченской переправе на какое-то время было приостановлено движение (в том числе и железнодорожное) через Крымский мост. В Донецкой области украинские беспилотники атаковали (являющуюся частью т.н. «сухопутного коридора в Крым») автотрассу Донецк – Новоазовск в районе села Раздольное. Один человек погиб, еще один местный житель ранен.

В конечном итоге, в результате многодневных атак украинских БПЛА по всем транспортным артериям, соединяющим Крым с «Большой землей» на полуострове наступил (Какая неожиданность! Кто бы мог подумать!) тотальный дефицит топлива. Свободная продажа бензина и солярки – полностью прекращена. Из-за сбоев в подаче электроэнергии, в Крыму обесточены насосные станции и прекращена подача воды в части районов. Местных жителей просят экономить электричество (где оно еще есть).

Украинские паблики злорадствуют и обещают продолжать в том же духе. Я, кстати, не исключаю, что если события так и будут развиваться, то в скором времени в Крыму могут начаться проблемы не только с топливом, электричеством и водой, но и с продовольствием. Блокада – это ведь зловещее слово... Мне, как бывшему жителю Питера, оно хорошо известно.

Остается добавить, что на всех выездах из Крыма образовались гигантские пробки. Люди втридорога покупают бензин, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом оттуда выбраться. При этом в самой России мало того, что реальная ситуация в Крыму замалчивается, но к тому же еще идет надсадная рекламная кампания, призывающая россиян отдыхать в Крыму.

Это как если бы в осенью 1941 года людей не вывозили из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни», а, наоборот, туда их завозили. Безумие российских властей уже не имеет никакого смысла... Просто тупое отрицание реальности. Такое же, как и мифическое путинское «наступление по всему фронту».

Сегодня еще путинский помощник Ушаков в интервью ВГТРК заявил, что Россия уже больше не ждет выполнения договоренностей, якобы достигнутых с США в Анкоридже в прошлом году, а ждёт «победы».

По словам Ушакова, «одна из сторон» (очевидно, США) «судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности». В чём заключались эти договорённости, он так и не пояснил. По словам Ушакова, Россия теперь ждет не реализации договоренностей, а достижения «свойственных целей».

Ах, вот в чем дело! Оказывается россияне целый год ждали, когда Трамп чего-то там выполнит, и поэтому не стремились к достижению «своих собственных целей». Это как понимать? Они что, не бомбили украинскую энергетику? Не штурмовали Покровск и другие украинские города? Они просто сидели сложа руки и ждали, когда Трамп выполнит свои обязательства. Так что ли? Бред какой-то... Это и есть то отрицание реальности, о котором я здесь пишу.

И вообще, о чем они там договорились в Анкоридже? Что Трамп заставит Зеленского подписать выгодный Путину мир? А какие обязательства в обмен на это взял на себя Путин? Никаких? И мы должны в это поверить? Дорогой Ушаков! Если вы там вместе со своим шефом все дружно спятили, то это вовсе не значит, что мы этого не замечаем.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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