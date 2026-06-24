«Для России настали тяжелые времена» 2 24.06.2026, 9:53

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Эксперты оценили последствия ударов Украины по тылу РФ.

Политические победы и успешные удары вглубь территории РФ со стороны Украины возродили надежды на то, что ход войны может измениться в пользу Киева. Однако, как пишет CNBC (перевод - «Униан»), аналитики предупреждают, что попытки повысить цену конфликта для России могут спровоцировать еще большую эскалацию.

«Финальная стадия конфликта приближается, а значит, сейчас существует риск эскалации», - предупредил управляющий директор TS LOMBARD Кристофер Гранвиль.

Эксперты считают, что истощенная система противовоздушной обороны Украины является серьезным препятствием для её успехов на фронте, а вероятность дальнейшей эскалации со стороны России остается высокой.

В то же время директор программ по вопросам Европы, России и Евразии в Чатем-Хаусе Грегуар Рус назвал атаку украинских дронов на московский нефтеперерабатывающий завод «самым интересным событием за последний год».

По его словам, такой инцидент подчеркнул растущую военную уверенность Украины, а также показал понимание Киевом необходимости и в дальнейшем наносить РФ удары «там, где это болит больше всего», сокращая ее доходы от энергетики.

«Для России наступили тяжелые времена. Число банкротств [малых и средних предприятий] постоянно растет», - отметил Рус.

Как сообщили в Банке России, по состоянию на середину июня уровень инфляции в РФ составлял 5,6 % в годовом исчислении, что ниже, чем месяцем ранее. Однако шведская разведка недавно заявила, что страна манипулирует экономическими данными и что реальный уровень инфляции может быть гораздо выше - возможно, вплоть до 15 %. По словам Руса, такая цифра это уже что-то.

«Даже когда цены на нефть стремительно взлетели и достигли пика в разгар войны на Ближнем Востоке, Россия не увеличила добычу. Так что, да, она получила неожиданную прибыль, но добыча не увеличилась - поэтому эффект был довольно ограниченным», - подчеркнул эксперт.

По словам Руса, сложно представить, как Путин может выйти из войны, не потеряв авторитета, а значит, и, скорее всего, власти.

«Это как восхождение в высоких горах. Когда ты уже вступил на этот путь, пути назад нет. И именно это делает ситуацию опасной для Европы, ведь риск эскалации всегда существует», - высказался он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает «признаки изменения» позиции администрации Трампа в отношении договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске в августе прошлого года.

- Эти комментарии, по-видимому, отражают растущее разочарование в Москве, хотя Рябков отметил, что переговоры с США будут продолжаться, - объясняет издание.

В то же время старший научный сотрудник по вопросам безопасности РФ и Евразии в лондонском аналитическом центре по вопросам обороны RUSI Натия Сескурия подчеркнула, что кампания Украины с использованием беспилотников средней и большой дальности против РФ является действительно значимой.

- Украина, по сути, демонстрирует россиянам, что цена этой войны только растет. Не только для режима Путина, но и для рядовых россиян. Очень долгое время Путин давал понять своему населению, что Крым в безопасности и что война не приблизится к их домам, а теперь мы видим, что они сталкиваются с самым серьезным топливным кризисом за очень-очень долгое время, - заявила она.

По ее словам, пока рано делать выводы о том, насколько Украина сможет полностью отрезать Крым, однако дальнейшие атаки на полуостров, скорее всего, сделают летнее наступление РФ «гораздо сложнее».

«Финальная стадия приближается, и поэтому сейчас существует риск эскалации. Территориальные амбиции России сейчас ограничиваются северо-западным углом Донецкой области, который является последней частью Донбасса», - подчеркнул в телефонном разговоре с CNBC Кристофер Гранвилл, управляющий директор компании TS Lombard.

Он считает, что России может потребоваться шесть месяцев, чтобы захватить один или, в крайнем случае, два таких населенных пункта, и что два населенных пункта на Донбассе - города Константиновка и Лиман - «вот-вот падут».

Гранвилл добавил, что два крупных города региона, а именно Краматорск и Славянск, пока не захвачены противником.

«Следовательно, вероятно, понадобится 12 месяцев, чтобы дойти до этого момента, и, другими словами, можно увидеть конечную точку», - сказал он.

Однако эксперт отметил, что тот же 12-месячный срок можно применить и к альтернативному сценарию, а именно продолжение давления Украины на российскую логистику и общество, «что приведет к тому, что Россия согласится на перемирие на линии фронта, не соответствующей ее нынешним территориальным целям».

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